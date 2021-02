Edilizia | Assolegno | al via conference track tour 2021

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Labitalia) -, associazione nazionale di riferimento per il comparto del legno strutturale, in collaborazione con Federlegno arredo eventi e The Plan, ha dato il via al, un ciclo di web-e incontri dal vivo per approfondire i temi dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale e del benessere abitativo degli edifici in legno. Dopo il primo appuntamento 'Ambiente & legno: bonus 110% e rigenerazione urbana attraverso il legno' che si è tenuto pochi giorni fa e ha visto la presenza di oltre 460 partecipanti tra professionisti e imprese, giovedì 18 febbraio alle ore 15 è la volta di 'Benessere abitativo e strutture in legno'. Sono coinvolti in ogni 'timber talk' relatori di fama nazionale e internazionale che ...

