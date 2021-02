Draghi e M5s, giusto sospendere il voto degli iscritti? Segui la diretta di Peter Gomez (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sul sostegno al governo Draghi sembra difficile dire di No. Grillo chiede pazienza e stoppa il voto su Rousseau. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Peter Gomez e Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sul sostegno al governosembra difficile dire di No. Grillo chiede pazienza e stoppa ilsu Rousseau. Tutti gli aggiornamenti incone Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mov5Stelle : Per chi se le fosse perse, ecco le dichiarazioni della delegazione #M5S a seguito delle consultazioni con il Presid… - lorepregliasco : Sondaggio EMG/Adnkronos: fiducia in Draghi al 61%. Dati per elettorato: PD 93% Lega 81% (!) M5S 44% (!) FDI 33% - Mov5Stelle : Consultazioni M5S con Mario Draghi - rontagnano : RT @AndFranchini: M5s, stavolta il generale Grillo non basta Base in rivolta per il rinvio del voto. I vertici aspettano un segnale da Drag… - Antongiulio2 : RT @GiovanniAgost20: Fossi Draghi manderei tutti affanculo. Per primi quei cialtroni del M5s. Ma ci rendiamo conto di essere ostaggio di u… -