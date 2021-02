Diverbio tra Conte e Agnelli | ecco cosa possono rischiare

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A breve scopriremo le decisioni prese dal giudice sportivo della Coppa Italia in merito a quanto verificatosi ieri sera tra. Nel caso in cui gli arbitri o gli ispettori della Procura ...

A breve scopriremo le decisioni prese dal giudice sportivo della Coppa Italia in merito a quanto verificatosi ieri seraConte e Agnelli. Nel caso in cui gli arbitri o gli ispettori della Procura avessero refertato qualcosa, potrebbero arrivare subito sanzioni; altrimenti, come per il caso Ibra - Lukaku, la Procura ...Filtra che per tutto il primo tempo dal settore della tribuna occupato dai bianconeri,cui il ...cui avrebbero assistito anche Bonucci e l'arbitro Mariani. E siamo al gran (triste) ...Dopo la lite consumatasi nella partita di ieri sera, si aprono vari scenari sulle possibili sanzioni che potrebbero colpire i due protagonisti ...Lite Paratici-Oriali - Anche Fabio Paratici e Lele Oriali avrebbero acceso il postpartita di Juventus-Inter. Parole pesanti tra i due dirigenti.