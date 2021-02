“Dimmi”, il nuovo singolo di Vincenzo Cairo, in rotazione radiofonica dal 12 Febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da venerdì 12 Febbraio sarà in rotazione radiofonica “Dimmi” (Isola Degli Artisti / Artist First), il nuovo singolo di Vincenzo Cairo, già sulle piattaforme digitali. Dimmi è un pezzo che nasce da un sentimento vero. In sole due notti di scrittura. L’intento iniziale era proprio quello di esprimere sotto forma di versi e melodia, tutto ciò che girava nella testa di Vincenzo in quelle notti in cui, travolto da miliardi di pensieri non riusciva a dormire. Tutta la canzone è in toni malinconici ma che in un certo senso danno l’idea di aver superato tutto questo. È una malinconia felice, che guarda al passato quello che c’è stato, ma con la felicità di essere andati avanti. Spiega l’artista a proposito del suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da venerdì 12sarà in” (Isola Degli Artisti / Artist First), ildi, già sulle piattaforme digitali.è un pezzo che nasce da un sentimento vero. In sole due notti di scrittura. L’intento iniziale era proprio quello di esprimere sotto forma di versi e melodia, tutto ciò che girava nella testa diin quelle notti in cui, travolto da miliardi di pensieri non riusciva a dormire. Tutta la canzone è in toni malinconici ma che in un certo senso danno l’idea di aver superato tutto questo. È una malinconia felice, che guarda al passato quello che c’è stato, ma con la felicità di essere andati avanti. Spiega l’artista a proposito del suo ...

