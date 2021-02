Diffidati Atalanta-Napoli | azzurri a rischio squalifica per eventuale finale Coppa Italia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è la semidi ritorno die ci sono tre giocatori tra idegliin vista dell’. Se la squadra di Gattuso riuscirà a staccare il pass per l’atto conclusivo dellanazionale, occhio alin caso di nuovo cartellino giallo per Hirving Lozano e Mario Rui, mentre Kalidou Koulibaly, pur essendo diffidato, ha il Covid-19 e dunque non giocherà sicuramente al Gewiss Stadium. SportFace.

È proprio per questo che le due formazioni dovranno tener conto dei giocatori, i quali, ... - Consigliato per te - Sono due i giocatori dell'in diffida : si tratta di Josip Ilicic e ...... ma anche i calciatoriin caso di ulteriore cartellino giallo salterebbero la finalissima contro l'o il Napoli. L'Inter ha già dovuto pagare pegno con le sanzioni. Per due gialli ...La semifinale di ritorno tra Atalanta e Napoli si giocherà questa sera alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Totale equilibrio nella gara d’andata che è terminata sul p ...Infortuni e squalifiche condizioneranno le scelte iniziali dei due allenatori: ma in campo andranno squadre con un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello visto nel weekend contro Torino ...