Covid, 10 casi in una scuola, tutti in quarantena, scoppia la polemica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pescara - tutti i 1.300 alunni e i docenti di una scuola finiscono in quarantena per una decina di casi di Covid-19 e scoppia la polemica. Succede a Montesilvano, alla scuola primaria e secondaria di primo grado 'Silone' - plesso di Villa Carmine, dove da ieri si susseguono le proteste, non solo da parte dei genitori, ma anche da parte del sindaco, Ottavio De Martinis, che parla di un provvedimento incomprensibile. Tra l'altro, per domani, è previsto l'avvio dello screening massivo su tutta la popolazione scolastica di Montesilvano. Inizialmente i soggetti finiti ieri in quarantena non avrebbero potuto partecipare alla campagna, ma il sindaco, dopo un'interlocuzione con la Asl, ha ottenuto il consenso. Le attività prenderanno il via ...

