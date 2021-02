Così zia Rirì ha raggiunto il suo Nedo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fiamma Nirenstein Addio a Rina Lattes: due mesi fa aveva perso il marito, scampato alla Shoah Laci ha lasciato. Rina Fiano, madre di Enzo, Andrea, Emanuele, i nostri cugini; la zia, mia, della Susanna e della Simona, sorella della nostra mamma Wanda Lattes Nirenstein. Ci ha lasciato per volare via insieme a, dopo che lui ci se n'era andato da appena due mesi. Era logico, era necessario. Come poteva consentire che andasse tanto lontano senza di lei, dopo 70 anni in cui l' ha accompagnato e anche guidato per mano sulla strada in cui ha potuto conoscere di nuovo l'amore e la vita dopo Auschwitz? Quando nel 1948 si sposarono, lui era tornato vivo per miracolo dopo che la sua famiglia era stata sterminata, il bicchiere rituale rotto sotto la chuppà nel Tempio di Firenze aveva un contenuto ...