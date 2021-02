Calendario F1, il GP Portogallo si farà: Portimao verso la conferma (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sembrerebbe rientrare il piano alternativo di una partenza del mondiale in Bahrain con due gare consecutive, soluzione pure tra le opzioni confermate da Stefano Domenicali per superare una eventuale ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sembrerebbe rientrare il piano alternativo di una partenza del mondiale in Bahrain con due gare consecutive, soluzione pure tra le opzionite da Stefano Domenicali per superare una eventuale ...

Portimao ha segnato il ritorno del GP del Portogallo in calendario, lo scorso anno, dopo un'assenza lunga 24 anni , anni Novanta con l'Estoril scenario preferito dal Circus. Una piacevole notivà, la ...

Rovera anticipa il debutto 2021: è a Dubai per le Asian Le Mans Series

Le Asian Le Mans Series hanno un calendario assai concentrato: dopo le due prove di Dubai ci si ... Il WEC invece scatterà l'8 di aprile con la 8 Ore di Portimao in Portogallo. Damiano Franzetti damiano.

La riunione della F1 Commission di domani dovrebbe ufficializzare il ritorno della F1 a Portimao il 2 maggio, malgrado il rischio di quarantene al ritorno ...

Le difficoltà emerse in ragione della seconda ondata di contagi in Portogallo sembrerebbero superabili. Portimao andrà a occupare l'ultimo tassello rimasto vuoto nel calendario, il 2 maggio ...

