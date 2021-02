Atalanta-Napoli | Gasperini | “Fine di un periodo intenso | siamo soddisfatti Gomez? È incredibile che…”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilè una squadra forte, ma il nostro terzo gol ha chiuso la partita. Così Gian Piero, tecnico dell'intervenuto in seguito al successo ottenuto nella semifinale di Coppa Italia contro il. L'allenatore della franchigia bergamasca è rimasto molto soddisfatto della vittoria che ha permesso alla sua squadra di accedere all'atto finale della competizione, nella quale affronterà la Juventus di Andrea Pirlo. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Rai Sport,ha commentato il parziale di 3-1 con il quale i nerazzurri sono riusciti a surclassare la formazione di Rino Gattuso, rientrata in partita all'inizio della ripresa grazie ad una rete di Lozano che, tuttavia, non è servita a ribaltare completamente il risultato. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei ...

Commenta per primo Il tecnico delRino Gattuso , intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale persa contro l'per 3 - 1 commenta così il risultato: 'Non ci stiamo facendo mancare nulla, al di là delle ...Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini , allenatore dell', ai microfoni di Rai Sport dopo la semifinale di ritorno con il: "Ilè una squadra forte, quando attacca diventa ...Al termine della sconfitta contro l’Atalanta, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato la situazione in casa Napoli e ha attaccato la società. Ecco il suo tweet. Il Napoli, per anni uno ...Da una parte il Gasp ha già ampiamente dichiarato quanto questo titolo sia importante per la bacheca della sua squadra, dopo cinque anni di ottima crescita e buonissima gestione, ma priva di trofei. L ...