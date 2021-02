Atalanta-Napoli 3-1, Gasperini: “Giochiamo con una continuità incredibile” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Devo dire che il Napoli è una squadra forte e quando attacca lo fa in maniera pericolosa. Sapevamo che avremmo sofferto molto, la situazione migliore era cercare di fare il terzo gol. Alla fine siamo riusciti a chiuderla. Pessina? Fin da subito ha mostrato grande valore ed è fondamentale per noi. E’ un giocatore che ci sta dando moltissimo, sarà utile anche alla Nazionale ma faccio fatica a fare delle classifiche oggi. Devo fare i complimenti ai miei giocatori: stiamo disputando partite complicate con una continuità incredibile, ma è chiaro che non è sempre facile mantenere la stessa qualità e attenzione“. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sul bilancio fin qui della sua squadra: ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Devo dire che ilè una squadra forte e quando attacca lo fa in maniera pericolosa. Sapevamo che avremmo sofferto molto, la situazione migliore era cercare di fare il terzo gol. Alla fine siamo riusciti a chiuderla. Pessina? Fin da subito ha mostrato grande valore ed è fondamentale per noi. E’ un giocatore che ci sta dando moltissimo, sarà utile anche alla Nazionale ma faccio fatica a fare delle classifiche oggi. Devo fare i complimenti ai miei giocatori: stiamo disputando partite complicate con una, ma è chiaro che non è sempre facile mantenere la stessa qualità e attenzione“. Lo ha detto Gian Piero, tecnico dell’, dopo la vittoria contro ilnella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sul bilancio fin qui della sua squadra: ...

