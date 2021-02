Alunni con disabilità: quale futuro per chi termina il secondo ciclo di istruzione. A volte genitori chiedono bocciatura per rimandare scontro con realtà (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Uno sbalzo nell’incognito, quello degli studenti con disabilità e delle loro famiglie, al termine dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. La prospettiva di giorni interminabili trascorsi al pc o sullo smartphone è l’inquietante pensiero che ricorre nelle menti dei tanti genitori ai cui figli con disabilità non sembra venga data nessuna altra alternativa. Motivo per il quale sovente, giungono richieste dai genitori di far ripetere nuovamente l’ultimo anno ai propri figli, pur di tutelarli da un futuro incerto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Uno sbalzo nell’incognito, quello degli studenti cone delle loro famiglie, al termine dell’ultimo anno della scuola secondaria digrado. La prospettiva di giorni inbili trascorsi al pc o sullo smartphone è l’inquietante pensiero che ricorre nelle menti dei tantiai cui figli connon sembra venga data nessuna altra alternativa. Motivo per ilsovente, giungono richieste daidi far ripetere nuovamente l’ultimo anno ai propri figli, pur di tutelarli da unincerto. L'articolo .

