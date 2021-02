Adriana Volpe non sopportava Stefania Orlando: cosa svela Magalli dopo anni dal programma RAI (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulle pagine di Nuovo TV Giancarlo Magalli è tornato a dire la sua su Adriana Volpe con cui in passato ha avuto qualche mirabile screzio (per usare un eufemismo) che li hanno portati persino in tribunale. Magalli su Adriana Volpe: l’accusa Il conduttore de I fatti vostri ha fatto sapere che la ex collega Rai non ha mai avuto un buon rapporto con gli altri volti femminili perché – stando alle sue parole – era solita soffiare loro il posto: “In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia”. Strano il rapporto con Stefania Orlando, con cui ... Leggi su funweek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulle pagine di Nuovo TV Giancarloè tornato a dire la sua sucon cui in passato ha avuto qualche mirabile screzio (per usare un eufemismo) che li hanno portati persino in tribunale.su: l’accusa Il conduttore de I fatti vostri ha fatto sapere che la ex collega Rai non ha mai avuto un buon rapporto con gli altri volti femminili perché – stando alle sue parole – era solita soffiare loro il posto: “In genereha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia”. Strano il rapporto con, con cui ...

