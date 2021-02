27 Comuni in “Zona rossa” e 10 Regioni a rischio per aumento dei casi | cambio di colore già da lunedì

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A far paura, nelle ultime ore, è la VARIANTE INGLESE nelle Marche. Tra gli alunni delle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo sono stati trovatidi positività alla variante inglese del virus, altamente contagiosa. A renderlo noto è la Regione Marche, che ha già disposto tamponi molecolari con drive through, quarantena e e didattica a distanza. Nelle scuole di Tolentino (Macerata) si sono registrati 2certi e un altro di elevato sospetto che coinvolgono anche un lavoratore presso una pelletteria locale. Il MOLISE è messo male. 27entreranno in. Lo ha deciso il presidente della Regione Donato Toma. L'ordinanza si è resa necessaria dopo che nei giorni scorsi altri piccolidellaerano già finiti in regime ristretto. ...

fanpage : È boom di contagi in Molise - BabboleoNews : #Covid: una parte della #Liguria potrebbe diventare zona rossa, con divieto di entrata e uscita da alcuni comuni. L… - loscornetteros : 'In Spagna, nei Paesi Baschi, il Tribunale superiore della giustizia della regione autonoma ha autorizzato la riape… - CRToscana : #openCRT Mozione sottoscritta da tutti i capigruppo chiede che la Regione garantisca ristori ai comuni che entrano… - IATavigliana : RT @Avigliananews: Tra i progetti Scu sul territorio, sono due i posti al Comune di Avigliana, tre al Conisa, sei nei Comuni della Zona di… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni Zona

iLMeteo.it

In Molise sono in attesa di conoscere i risultati del sequenziamento di 150 tamponi ' osservati speciali ' che potrebbero rivelare il tipo di variante Covid che sta circolando in alcune aree della ...L'AQUILA - Diversiabruzzesi stando studiando, proprio in queste ore, insieme alle Prefetture locali, una stretta anti - assembramenti, dopo il primo weekend digialla che ha fatto registrare pienoni nei ...Nelle due zone di confine con l'Umbria, Chiusi e Sansepolcro, preoccupa la forte crescita di casi di Covid-19 Firenze, 10 febbraio 2121 - C'è grande attenzione della Regione Toscana su due zone di con ...Le varianti del coronavirus fanno paura e molte zone italiane sono alle prese con le micro zone rosse per contrastare la pandemia.