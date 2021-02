Wuhan, missione dell’OMS finita: “Origine Covid? Non in laboratorio” (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo gli esperti dell’OMS, il Covid non ha avuto Origine in un laboratorio. Il faro è puntato sugli animali come veicolo di trasmissione Mesi e mesi di teorie complottiste inutili che sono state definitivamente smascherate da uno studio approfondito che ha negato radicalmente tutte le possibilità. Il Covid, secondo l’OMS, non è nato in laboratorio. Non è un virus creato a tavolino. L’Organizzazione ha infatti concluso il suo studio a Wuhan, sede dell’Origine del Coronavirus, e ha categoricamente escluso ogni possibilità di creazione della materia virale. Il faro, ora, si sposta radicalmente sugli animali, che potrebbero essere l’effettivo veicolo di trasmissione della malattia. “Il nostro lavoro, qui, ora, è ... Leggi su zon (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo gli esperti, ilnon ha avutoin un. Il faro è puntato sugli animali come veicolo di trasMesi e mesi di teorie complottiste inutili che sono state definitivamente smascherate da uno studio approfondito che ha negato radicalmente tutte le possibilità. Il, secondo l’OMS, non è nato in. Non è un virus creato a tavolino. L’Organizzazione ha infatti concluso il suo studio a, sede dell’del Coronavirus, e ha categoricamente escluso ogni possibilità di creazione della materia virale. Il faro, ora, si sposta radicalmente sugli animali, che potrebbero essere l’effettivo veicolo di trasdella malattia. “Il nostro lavoro, qui, ora, è ...

