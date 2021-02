Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAINCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E PRIMA PORTA SULLA CASSIA BIS A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE ...