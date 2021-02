Una Vita, anticipazioni 10 febbraio: una proposta sconvolgente (Di martedì 9 febbraio 2021) Per Felipe Alvarez Hermoso continueranno i tormenti, come testimoniano le anticipazioni di Una Vita inerenti l'episodio di mercoledì 10 febbraio. L'uomo, dopo aver iniziato una relazione clandestina con Marcia, ha dovuto incassare la terribile decisione della ragazza di smettere di vedersi dal momento che lei è una donna sposata e deve rispettare l'onorabilità del marito Santiago. Felipe ha cercato di far ragionare la Sampaio spiegandole che loro due si amano e non possono vivere separati, ma Marcia, anche a causa delle insistenze di Fabiana che l'ha sollecitata a dedicarsi solo ed esclusivamente al suo matrimonio lasciando perdere l'avvocato, non ha voluto sentire ragioni e l'ha lasciato spezzandogli nuovamente il cuore. Dal canto suo, la brasiliana deciderà di dare una possibilità a Santiago, ma soprattutto temerà la reazione del ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Per Felipe Alvarez Hermoso continueranno i tormenti, come testimoniano ledi Unainerenti l'episodio di mercoledì 10. L'uomo, dopo aver iniziato una relazione clandestina con Marcia, ha dovuto incassare la terribile decisione della ragazza di smettere di vedersi dal momento che lei è una donna sposata e deve rispettare l'onorabilità del marito Santiago. Felipe ha cercato di far ragionare la Sampaio spiegandole che loro due si amano e non possono vivere separati, ma Marcia, anche a causa delle insistenze di Fabiana che l'ha sollecitata a dedicarsi solo ed esclusivamente al suo matrimonio lasciando perdere l'avvocato, non ha voluto sentire ragioni e l'ha lasciato spezzandogli nuovamente il cuore. Dal canto suo, la brasiliana deciderà di dare una possibilità a Santiago, ma soprattutto temerà la reazione del ...

matteosalvinimi : Addio a #FrancoMarini, grande abruzzese, una vita di servizio pubblico dedicata al mondo del lavoro, un'anima popol… - matteosalvinimi : Il mondo animalista oggi è in lutto per la tragica scomparsa di Elisabetta Barbieri, una persona che ha dedicato la… - repubblica : Addio a Franco Marini, dalla Cisl al governo una vita per la politica - rrico_e : RT @Don_Lazzara: Per il Presidente #Mattarella, le #foibe sono state 'una sciagura nazionale. Il Negazionismo è deprecabile'. Non sarebbe o… - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: C'era una volta o forse erano due C'era una mucca, un asinello e un bue (cioè io ????) C'era una notte con una sola ste… -