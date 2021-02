Trasformazione abusiva di un bosco in coltura agraria | denunciate due persone

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati nel settore ambientale a tutela del patrimonio forestale, hanno denunciato dueritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di “Distruzione e deturpamento di bellezze naturali”, “Falsità ideologica” nonché di violazione delle norme previste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Nello specifico, i Carabinieri hanno accertato l’esecuzione di lavori finalizzati a trasformare un fondo boschivo di Montemiletto in, in assenza di autorizzazione paesaggistica. L’area interessata (per una superficie complessiva di circa 5 ettari) è stata sottoposta a sequestro e a carico dei predetti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della ...