Torre Annunziata: pronto per espatriare, arrestato Vincenzo Cirillo (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Torre Annunziata hanno rintracciato ed arrestato Vincenzo Cirillo, 41enne già noto alle forze dell’ordine nell’ambito del traffico di stupefacenti. Cirillo – sul cui capo pendevano due provvedimenti da eseguire a seguito di una condanna a 2 anni e 11 mesi per detenzione e spaccio di droga, e per inosservanza di una precedente misura cautelare che aveva violato – è stato individuato in un appartamento di Torre del Greco. Durante la perquisizione conseguente alla cattura, i militari hanno ritrovato, occultati sotto ad un tavolo in cucina, una pistola semiautomatica provento di furto nel 2016 e 67 proiettili cal. 7,65. Occultati in una cassapanca in camera da letto sono stati ritrovati inoltre 133 grammi di cocaina e 500 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri dihanno rintracciato ed, 41enne già noto alle forze dell’ordine nell’ambito del traffico di stupefacenti.– sul cui capo pendevano due provvedimenti da eseguire a seguito di una condanna a 2 anni e 11 mesi per detenzione e spaccio di droga, e per inosservanza di una precedente misura cautelare che aveva violato – è stato individuato in un appartamento didel Greco. Durante la perquisizione conseguente alla cattura, i militari hanno ritrovato, occultati sotto ad un tavolo in cucina, una pistola semiautomatica provento di furto nel 2016 e 67 proiettili cal. 7,65. Occultati in una cassapanca in camera da letto sono stati ritrovati inoltre 133 grammi di cocaina e 500 ...

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Torre Annunziata, uffici del giudice di pace chiusi per Covid: via alla sanificazione - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torre Annunziata, sequestrati 440 chili di sigarette di contrabbando - RedazioneTvcity : Torre Annunziata: sequestrati 400 kg di sigarette di contrabbando - VIDEO - - mattinodinapoli : Torre Annunziata, uffici del giudice di pace chiusi per Covid: via alla sanificazione -