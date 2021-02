Tommaso Zorzi a rischio squalifica per presunta bestemmia (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Circola in rete un VIDEO che dimostrerebbe la bestemmia pronunciata da Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip Un grande Fratello Vip che non smette di sorprendere, quello di questa edizione. Nella giornata di oggi, sotto tiro è finito Tommaso Zorzi per una presunta bestemmia. Il giovane influencer milanese, durante una partita di pallavolo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 9 febbraio 2021) Circola in rete unche dimostrerebbe lapronunciata danella Casa del Grande Fratello Vip Un grande Fratello Vip che non smette di sorprendere, quello di questa edizione. Nella giornata di oggi, sotto tiro è finitoper una. Il giovane influencer milanese, durante una partita di pallavolo L'articolo proviene da Leggilo.org.

