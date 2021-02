Spid NoiPA 2021 | obbligatorio dal 28 febbraio Come richiederlo e come funziona

(Di martedì 9 febbraio 2021) Novità per quanto riguarda la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Introdotte inizialmente con il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, queste novità prevedevano una serie di norme per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese, e l’uso dell’identità digitalenelper diversi servizi tra cui anche. Tra le misure introdotte, infatti, è previsto l’uso esclusivo dell’identità digitalee CIE per accedere a tutti gli Enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione. Il termine ultimo entro il quale questi enti dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online e adottare esclusivamente l’identità digitalee ...

Da febbraio 2021 cambia l'accesso a NoiPA: cosa bisogna fare per non perdere la possibilità di accedere al portale e ai servizi.