Serie A | Traoré e Diallo patteggiano una multa | erano stati portati in Italia illegalmente

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021) Si chiude con un patteggiamento di 48.000 euro la vicenda che ha visto coinvolti Hameddel Sassuolo e, ex Atalanta ora al Manchester United. I due ivorianiaccusati di aver consentito, al fine di essere tesserati con la società A.S.D. Boca Barco, “che soggetti non tesserati ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso ine di tesseramento”. E di aver, inoltre, loro stessi, “ai successivi tesseramenti con società affiliate alla F.I.G.C., continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi incon genitori fittizi”. SportFace.