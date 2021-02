Salto in alto, a Parma vittoria e miglior prestazione stagionale per Nicholas Nava (Di martedì 9 febbraio 2021) Nicholas Nava si conferma ai vertici dello Salto in alto italiano. Dopo il confronto con Gianmarco Tamberi ad Ancona, il 22enne di Borgo di Terzo si è imposto a Parma eguagliando la miglior prestazione stagionale. In grado di superare senza problemi 2,02 e 2,10 metri, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha superato al terzo tentativo quota 2,14 commettendo tre errori a 2,17 che gli avrebbero permesso di fissare il personale indoor. Nuovo primato nel disco invece per il compagno di squadra Giacomo Licini che si è reso protagonista della seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali di lanci. Nonostante il maltempo che ha impedito lo svolgimento della giornata finale di gare, l’allievo di Roberto Alberti ha scagliato il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 febbraio 2021)si conferma ai vertici delloinitaliano. Dopo il confronto con Gianmarco Tamberi ad Ancona, il 22enne di Borgo di Terzo si è imposto aeguagliando la. In grado di superare senza problemi 2,02 e 2,10 metri, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha superato al terzo tentativo quota 2,14 commettendo tre errori a 2,17 che gli avrebbero permesso di fissare il personale indoor. Nuovo primato nel disco invece per il compagno di squadra Giacomo Licini che si è reso protagonista della seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali di lanci. Nonostante il maltempo che ha impedito lo svolgimento della giornata finale di gare, l’allievo di Roberto Alberti ha scagliato il ...

Solo per ricordare un momento tra i tanti appuntamenti di caratura nazionale, qui l'atleta Sara Simeoni in occasione del primo meeting di atletica leggera, realizzò il record del salto in alto nell'...

La prestazione della Morris ha migliorato di un centimetro il miglior salto mondiale 2021, ... la più giovane medaglia d'oro indoor nella storia dell'alto donne, Vashti Cunningham , è volata a due ...

PADOVA Non è ancora il salto che desidera, ma almeno si conferma a un certo livello. Non è poco, visto il recente passato. Alessia Trost si ripete, saltando 1,90 metri. Alla terza gara stagionale, la ...

L’atleta di Galliera fallisce il triplo per un dolore al tallone E nel salto in alto il collega padovano se la gioca fino alla fine ...

