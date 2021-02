Quale geopolitica per Draghi? L’analisi di Lucio Caracciolo (Di martedì 9 febbraio 2021) “Chi ha detto che non esiste una geopolitica Draghi? Esiste eccome”. Parola di Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di Limes, tra i padri della scuola geopolitica italiana. Ma una dottrina vera e propria sulla politica estera non c’è. Forse non l’ha elaborata, ma abbiamo tutti gli elementi per tracciarla. Iniziamo. Draghi ha due piedi nel mondo atlantico, un solido rapporto con gli americani ma anche con i francesi e i tedeschi. Con Berlino non ci saranno intoppi finché prevarrà la linea Merkel, che poi è quella del nuovo capo della Cdu Armin Laschet. Diverso se la Germania dovesse slittare su posizioni nazionaliste, o perfino anti-italiane. E se le chiedessi chi vuole Draghi a Palazzo Chigi? Ovviamente Francia e Germania. E con loro tutti quelli che non vogliono ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) “Chi ha detto che non esiste una? Esiste eccome”. Parola di, fondatore e direttore di Limes, tra i padri della scuolaitaliana. Ma una dottrina vera e propria sulla politica estera non c’è. Forse non l’ha elaborata, ma abbiamo tutti gli elementi per tracciarla. Iniziamo.ha due piedi nel mondo atlantico, un solido rapporto con gli americani ma anche con i francesi e i tedeschi. Con Berlino non ci saranno intoppi finché prevarrà la linea Merkel, che poi è quella del nuovo capo della Cdu Armin Laschet. Diverso se la Germania dovesse slittare su posizioni nazionaliste, o perfino anti-italiane. E se le chiedessi chi vuolea Palazzo Chigi? Ovviamente Francia e Germania. E con loro tutti quelli che non vogliono ...

Ultime Notizie dalla rete : Quale geopolitica L'Atlante delle donne: un'occasione o una contraddizione?

Joni Seager è geografa, attivista femminista, esperta in geopolitica, ex preside della Facoltà di ... va analizzata come un testo di letteratura tenendo in conto chi la fa e quale sia il suo ...

Il problema del vaccino J&J, Ue preoccupata

E, in caso di conflitto tra i due, non è difficile prevedere quale prevale. Pertanto, gli Stati ... Ecco perché la Commissione von der Leyen, che si vuole 'geopolitica', punta sull''autonomia strategica'...

Vi racconto la missione geopolitica di Draghi premier. Parla Pelanda Startmag Web magazine Somalia. Farmajo deve attuare l’accordo sulle elezioni dopo la scadenza del suo mandato

Per il presidente somalo Mohamed Abdullahi Farmajo è scaduto il mandato di quattro anni e i partner internazionali della Somalia, compresi gli Usa, hanno espresso preoccupazione per l’impasse politico ...

Le promesse di Xi all’Europa di mezzo e altre notizie interessanti

LA CINA IN EUROPA DI MEZZO. Xi Jinping ha fatto grandi promesse al vertice online del 17+1, il formato per il dialogo fra Pechino e i paesi dell’Europa centro-orientale. Il pres ...

