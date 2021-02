Pirlo | ' Allegriano? Se significa vincere quanto lui va bene'

capuanogio : #Pirlo: 'Allegrizzato? Fa molto piacere. se devo vincere quello che ha vinto lui potete chiamarmi allegriano' #JuventusInter - GoalItalia : #JuveInter, Pirlo è felice del parallelo con #Allegri ? 'Potete chiamarmi allegriano' ?? - Sport_Mediaset : #Juventus, #Pirlo: 'Io Allegriano ? Mi fa piacere se vinco quello che ha vinto lui'. #SportMediaset - AldoMori7 : RT @vernez89: Agnelli che triggera Conte e subito dopo Pirlo che triggera la fascia estrema del JTwitter definendosi “allegriano”, giornata… - Dam2777 : RT @capuanogio: #Pirlo: 'Allegrizzato? Fa molto piacere. se devo vincere quello che ha vinto lui potete chiamarmi allegriano' #JuventusInt… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Allegriano

: "L'Inter non ha mai tirato" Soddisfatto del passaggio del turno Andrea, il tecnico ha ... Io come Allegri ? Fa molto piacere, se vinco come ha vinto lui potete chiamarmi ''. ...? Se significa vincere come lui potete dirlo tranquillamente... ".su Juve - Inter: "Handanovic migliore in campo" " Oggi siamo stati molto bravi perché l'Inter non ha quasi mai ...Allegriano? Se significa vincere come lui potete dirlo tranquillamente...". Pirlo: "L'Inter non ha quasi mai tirato in porta" "Oggi siamo stati molto bravi perché l’Inter non ha quasi mai tirato in ...Da debuttante te l'aspettavi questo inizio? A febbraio bilancio molto positivo. "Lo speravo, era nei miei piani da debuttante riuscire a vincere una Supercoppa ed essere in finale di Coppa Italia.