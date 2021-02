Nel bar clienti con precedenti di polizia | locale chiuso Il titolare | ' Non siamo cani da guardia'

fattoquotidiano : Clochard di 59 anni trovato morto nel dehors di un bar a Torino: era rimasto senza casa dopo aver perso il lavoro - Agenzia_Ansa : Senzatetto muore in strada a #Torino. Il vescovo: 'Serve più aiuto'. Trovato nel dehors di un bar #ANSA - 80Ciaccarini : RT @Don_Lazzara: #USA: foto risalente al 1910, scattata in un bar nel quartiere siriano di #NewYork. Circa il 90% dei #siriani che emigraro… - nuvolar97330681 : RT @Don_Lazzara: #USA: foto risalente al 1910, scattata in un bar nel quartiere siriano di #NewYork. Circa il 90% dei #siriani che emigraro… - EFacciponti : @RossyFerro Ad un certo punto del promo, si vede che qualcuno li stia osservando da lontano e subito dopo si vede u… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel bar

AnconaToday

...per la precisione) il rinvio delle udienze dei processi in cui è imputato l'ex premier - ai ...i tempi dei lodi (più o meno costituzionali) e i problemi causati dall'uveite l'ex Cavaliere - che...dettaglio, con il Pul si sono analizzati i diversi contesti costieri che caratterizzano il ... come chioschi, servizi igienici, piccoli pontili di attracco a supporto delle piccole imbarcazioni ...La farmacia centrale ha affittato un generatore per poter rimanere in servizio La pasticceria San Marco ha cambiato il giorno di riposo, e tira giù le serrande ...Il tribunale dei Paesi Baschi si è pronunciato per la riapertura immediata di bar e ristoranti in zona rossa, contro il parere del governo ...