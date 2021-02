Mettere gli scarponi nel fango (Di martedì 9 febbraio 2021) Stiamo gestendo una sconfitta politica e sbaglia chi non se ne è accorto. Chi ha fatto cadere il governo Conte II lo ha fatto con l’obiettivo di spaccare l’alleanza tra Leu, Pd e Cinque Stelle e di spostare più a destra l’asse del governo. A partire da questa consapevolezza occorre muoversi, conciliando gli interessi del Paese e gli interessi della sinistra, che deve mantenere un profilo giusto, coerente, comprensibile e spiegabile. In questo senso non penso che le due strade di fronte alle quali siamo (un governo politico che allarghi e non stravolga la maggioranza che già c’è e un governo istituzionale e di larghissime intese) siano la stessa cosa. Noi dobbiamo lavorare, insieme al Pd e al Movimento Cinque Stelle, per scongiurare la seconda ipotesi e perché si realizzino le condizioni per la prima. Ciò che serve è un governo politico, che declini in chiave europeista la ineludibile ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Stiamo gestendo una sconfitta politica e sbaglia chi non se ne è accorto. Chi ha fatto cadere il governo Conte II lo ha fatto con l’obiettivo di spaccare l’alleanza tra Leu, Pd e Cinque Stelle e di spostare più a destra l’asse del governo. A partire da questa consapevolezza occorre muoversi, conciliando gli interessi del Paese e gli interessi della sinistra, che deve mantenere un profilo giusto, coerente, comprensibile e spiegabile. In questo senso non penso che le due strade di fronte alle quali siamo (un governo politico che allarghi e non stravolga la maggioranza che già c’è e un governo istituzionale e di larghissime intese) siano la stessa cosa. Noi dobbiamo lavorare, insieme al Pd e al Movimento Cinque Stelle, per scongiurare la seconda ipotesi e perché si realizzino le condizioni per la prima. Ciò che serve è un governo politico, che declini in chiave europeista la ineludibile ...

