Meteo Roma: previsioni per mercoledì 10 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) Instabilità estesa nelle ore diurne con piogge abbondanti sia al mattino sia poi al pomeriggio; fenomeni attesi anche in serata, ma di minore entità. Temperature comprese tra +10°C e +13°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 10 febbraio Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori, localmente anche molto abbondanti; neve sui rilievi oltre 1600 metri. Nessun miglioramento atteso nelle ore serali. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 10 febbraio Al Nord: Al mattino molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori, fenomeni anche intensi ad est. Al pomeriggio ancora maltempo sulle regioni di centro-orientali, migliora ad Ovest. In serata residue piogge su Triveneto ed Emilia Romagna, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) Instabilità estesa nelle ore diurne con piogge abbondanti sia al mattino sia poi al pomeriggio; fenomeni attesi anche in serata, ma di minore entità. Temperature comprese tra +10°C e +13°C.Lazio:per10Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutti i settori, localmente anche molto abbondanti; neve sui rilievi oltre 1600 metri. Nessun miglioramento atteso nelle ore serali.Italia:per10Al Nord: Al mattino molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori, fenomeni anche intensi ad est. Al pomeriggio ancora maltempo sulle regioni di centro-orientali, migliora ad Ovest. In serata residue piogge su Triveneto ed Emiliagna, ...

CorriereCitta : Maltempo Roma e Provincia: allerta meteo per domani 10 febbraio 2021 - meteo_italia7 : ????? In atto rovesci sparsi nel Lazio ed in Campania. In particolare nelle province di Roma, Latina, Caserta e Benevento????? - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 15h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h SO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 5.8 °C Umidità: 76 % P… - mraxero : Ma vi rendete conto, che guardo il meteo a Roma x capire se passano gli aerei?#tzvip - infoitinterno : Meteo, a San Valentino arriva Burian: neve anche a Roma e Napoli. LE PREVISIONI -