Meloni: “No a Draghi, non vuole flat tax. Per M5s ho pietà” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Incontro interessante, basato sui contenuti, un confronto franco”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fdi, dopo un’ora di colloquio con Mario Draghi. “La nostra posizione è immutata, non voteremo la fiducia a Mario Draghi ma siamo a disposizione della nazione per tutto ciò che può essere utile“, ribadisce Meloni che aggiunge: “Siamo disposti a dialogare e collaborare, magari Mario Draghi potrebbe scoprire che all’opposizione c’è qualcuno più leale della sua maggioranza, dove mi pare che già si stia litigando. Per i Cinquestelle ho pietà”. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Incontro interessante, basato sui contenuti, un confronto franco”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fdi, dopo un’ora di colloquio con Mario Draghi. “La nostra posizione è immutata, non voteremo la fiducia a Mario Draghi ma siamo a disposizione della nazione per tutto ciò che può essere utile“, ribadisce Meloni che aggiunge: “Siamo disposti a dialogare e collaborare, magari Mario Draghi potrebbe scoprire che all’opposizione c’è qualcuno più leale della sua maggioranza, dove mi pare che già si stia litigando. Per i Cinquestelle ho pietà”.

