Manfred Weber per ora esclude l’ingresso della Lega nel Ppe

(Di martedì 9 febbraio 2021) «In un momento storico così difficile Mario Draghi è la personalità giusta per governare andando oltre gli interessi di parte». L’endorsement al presidente del Consiglio incaricato arriva su Repubblica anche da, capogruppo al Parlamento europeo del Partito popolare europeo, la famiglia che racchiude il centrodestra moderato e forza di maggioranza relativa a Bruxelles. Ma non manca l’ammonimento a Roma sul Recovery Plan: «L’Italia non può permettersi di sprecare i fondi e deve fare le riforme». Quanto al nuovo europeismo di Matteo Salvini, il politico bavarese non si sbilancia: «Vedremo», dice. Anche se, ad oggi, non ci sono prospettive deldel Carroccio nel Ppe. «Per l’Europa in questa fase la cosa più importante è la stabilità, e la prospettiva di avere Mario Draghi alla guida del Paese ci dice che la stabilità ...

AGI - Agenzia Italia

Lo afferma in un'intervista a Repubblica, capogruppo al Parlamento europeo del Ppe, aggiungendo che 'l'Italia non può permettersi di sprecare i fondi e deve fare le riforme. Per l'...Inoltre, non è il gruppo parlamentare più numeroso a proporla , come i popolari a Bruxelles che sacrificarono lo Spitzenkandidatsull'altare di un accordo politico, ma il Quirinale come ..."In un momento storico così difficile Mario Draghi è la personalità giusta per governare andando oltre gli interessi di parte". Lo ...