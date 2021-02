LIVE Fognini-Herbert 6-4 6-2 6-3, Australian Open in DIRETTA: debutto convincente, ora derby con Caruso! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ANDERSON TUTTI I RISULTATI DI OGGI IN TEMPO REALE DEGLI Australian Open 10.07 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo ive, buona giornata da OA Sport. 10.05 Fognini domina il suo incontro: al secondo turno sarà derby con Salvatore Caruso. Fognini-Herbert 6-4 6-2 6-3 in un’ora e 54 minuti. 6-3 MATCH Fognini! Vola via il colpo in uscita dal servizio di Herbert. 30-40 Ace. 15-40 Recupero in rete. 15-30 Risposta in rete. 0-30 Altro gratuito del francese. 0-15 Recupero in rete del francese. 5-3. Altro gratuito in rete di Herbert. Vantaggio ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ANDERSON TUTTI I RISULTATI DI OGGI IN TEMPO REALE DEGLI10.07 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo ive, buona giornata da OA Sport. 10.05domina il suo incontro: al secondo turno saràcon Salvatore Caruso.6-4 6-2 6-3 in un’ora e 54 minuti. 6-3 MATCH! Vola via il colpo in uscita dal servizio di. 30-40 Ace. 15-40 Recupero in rete. 15-30 Risposta in rete. 0-30 Altro gratuito del francese. 0-15 Recupero in rete del francese. 5-3. Altro gratuito in rete di. Vantaggio ...

