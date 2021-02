La figlia di Little Tony triste come ogni 9 febbraio, ricorda le mancanze e l’amore (Foto) (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi Little Tony avrebbe compiuto 80 anni e a Storie Italiane in studio c’è sua figlia Cristiana. In collegamento l’amico e collega Bobby Solo, due persone fondamentali nella vita del cantante. Tantissime le storie da raccontare e le canzoni di Little Tony da ascoltare. “Alcune storie non le posso dire…” ma racconta di un vecchietto Bobby Solo e poi vorrebbe dire così tante cose. L’amicizia tra i due cantanti era vera, immensa e Little Tony agli inizia della carriera lo ha aiutato tanto. “La spada nel cuore” è una delle canzoni più note di Little Tony, la figlia racconta che è la canzone preferita dai nipoti, dai suoi figli. “Le sue canzoni portavano emozioni, gioia, energia, carisma, tutto quello che era papà. Il 9 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggiavrebbe compiuto 80 anni e a Storie Italiane in studio c’è suaCristiana. In collegamento l’amico e collega Bobby Solo, due persone fondamentali nella vita del cantante. Tantissime le storie da raccontare e le canzoni dida ascoltare. “Alcune storie non le posso dire…” ma racconta di un vecchietto Bobby Solo e poi vorrebbe dire così tante cose. L’amicizia tra i due cantanti era vera, immensa eagli inizia della carriera lo ha aiutato tanto. “La spada nel cuore” è una delle canzoni più note di, laracconta che è la canzone preferita dai nipoti, dai suoi figli. “Le sue canzoni portavano emozioni, gioia, energia, carisma, tutto quello che era papà. Il 9 ...

ChiccoseDOC : Ritratto di famiglia a 3, con occhiale d’ordinanza condiviso, per la showgirl #ElisabettaCanalis, in posa con il m… - a_little_bean : RT @LESBIANF0RLOUIS: mia figlia be like: - robylum : RT @pandadaria: Caro Lautaro, stasera confido in te poiché little donkey rimane a casa perché e’ stato cattivo. Sei appena diventato papà’… - pandadaria : Caro Lautaro, stasera confido in te poiché little donkey rimane a casa perché e’ stato cattivo. Sei appena diventat… - _little__boo : RT @LESBIANF0RLOUIS: mia figlia be like: -