Juventus-Inter | Pirlo | “Bisogna continuare così”

Andrea Pirlo nel post partita di Juventus-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021 L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro l'Inter, e valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match dell'Allianz Stadium ai microfoni di Rai Sport. "Se mi aspettavo questo inizio da debuttante? Lo speravo, era nei miei piani riuscire a vincere una Supercoppa, essere in finale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. Bisogna continuare così". "Da giocatore era più facile, pensavi a giocare e basta. Da allenatore devi pensare per 30 teste diverse ed è tutta un'altra cosa. Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo pensare alla ...

