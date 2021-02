Incidente Statale 16: bus contro camion, coinvolte molte persone (Di martedì 9 febbraio 2021) Spaventoso e arriva sul posto anche un’eliambulanza. Paura poco fa sulla strada Statale 16 Adriatica, che è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzione in località Osimo Stazione, nell’anconetano. Uno schianto tra un autobus di linea e un tir sarebbe avvenuto all’altezza del km 311,700. Diverse sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Spaventoso e arriva sul posto anche un’eliambulanza. Paura poco fa sulla strada16 Adriatica, che è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzione in località Osimo Stazione, nell’anconetano. Uno schianto tra un autobus di linea e un tir sarebbe avvenuto all’altezza del km 311,700. Diverse sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

