Il leghista che difende medici e infermieri no vax

(Di martedì 9 febbraio 2021) Vi ricordate Gianluca Vinci, il deputato della Lega membro della Commissione parlamentare per gli affari costituzionali e interni? Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato come ilsi fosse apertamente dichiarato a favore dell’iniziativa #ioapro dei ristoratori “ribelli” contro le chiusure previste nei decreti per contrastare l’avanzata del Coronavirus: “#Ioapro. Perché se le mense degli ospedali sono aperti, per quale motivo le trattorie dovrebbero rimanere chiuse?” spiegava Vinci mettendo insieme mele e pere, ovvero mense degli ospedali e ristoranti. Ora il deputato del Carroccio, proprio mentre a Rovigo sta dilagando un focolaio in un reparto ospedaliero, quello di geratria, esprime un’altra opinione assurda su Facebook. Si schiera con gli operatori sanitari che si rifiutano di fare il vaccino anti COVID: Una posizione quanto meno curiosa visto che il ...

MarinaBurgatti : RT @LiveSpinoza: +++ SCOPERTA VARIANTE LEGHISTA CHE MUTA A SECONDA DEL PRESIDENTE INCARICATO +++ [@Paoleeno] - lorenzobellocch : RT @sbonaccini: Curioso il caso del deputato leghista reggiano Vinci, che settimane fa si vantava con orgoglio sui social di essere al rist… - francfontana : RT @LiveSpinoza: +++ SCOPERTA VARIANTE LEGHISTA CHE MUTA A SECONDA DEL PRESIDENTE INCARICATO +++ [@Paoleeno] - leoqu8 : RT @LiveSpinoza: +++ SCOPERTA VARIANTE LEGHISTA CHE MUTA A SECONDA DEL PRESIDENTE INCARICATO +++ [@Paoleeno] - GiorgioAntonel1 : RT @LiveSpinoza: +++ SCOPERTA VARIANTE LEGHISTA CHE MUTA A SECONDA DEL PRESIDENTE INCARICATO +++ [@Paoleeno] -

Ultime Notizie dalla rete : leghista che

...in Cdm comporterebbe? A complicare la situazione c'èa ogni delega corrisponde un tema potenzialmente divisivo: Draghi non sarebbe disposto, ad esempio, a rinnovare alla scadenza la'...... perché Draghi, come ha riconosciuto lo stesso leader, è una figura in grado come nessun altro di difendere concretamente gli interessi degli italiani e dare un peso al paesealcuno dei ...Lungarotti: «Stiamo lavorando a una vera ripresa per Umbriafiere». E’ un obiettivo largamente condiviso a Bastia e, ...Vi ricordate Gianluca Vinci, il deputato della Lega che paragonava l'apertura delle mense in ospedale con quella dei ristoranti? Ora si è messo a difendere gli operatori sanitari che non vogliono fare ...