Guerra di confini tra comuni nell’agro: il Tar dà ragione al comune di Pagani (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiZona contestata tra i comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino: il Tar accoglie il ricorso. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania alla luce del ricorso n. 358 del 2020, proposto dal comune di Pagani, rappresentato e difeso dall’avvocato Renata Pepe, contro la Provincia di Salerno e il comune di Sant’Egidio del Monte Albino, si è pronunciato, infatti, con sentenza di annullamento della delibera di Consiglio Provinciale con la quale sono stati modificati i confini tra il comune di Sant’Egidio del Monte Albino e il comune di Pagani con modifica delle relative circoscrizioni territoriali. In una nota il comune di Pagani ricorda che dai primi giorni di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiZona contestata tra idie Sant’Egidio del Monte Albino: il Tar accoglie il ricorso. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania alla luce del ricorso n. 358 del 2020, proposto daldi, rappresentato e difeso dall’avvocato Renata Pepe, contro la Provincia di Salerno e ildi Sant’Egidio del Monte Albino, si è pronunciato, infatti, con sentenza di annullamento della delibera di Consiglio Provinciale con la quale sono stati modificati itra ildi Sant’Egidio del Monte Albino e ildicon modifica delle relative circoscrizioni territoriali. In una nota ildiricorda che dai primi giorni di ...

