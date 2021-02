Governo, Zingaretti: “Pd e Lega rimangono due forze alternative, nessun veto a prescindere. Sulla maggioranza deciderà Draghi” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Con Draghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la Lega, Pd e Lega sono e rimangono due forze alternative e penso che sia un approccio condiviso anche dalla Lega. Siamo e rimarremo forze alternative e per questo abbiamo detto nessun veto a prescindere. Il punto è verificare quale perimetro programmatico e parlamentare il Governo dovrà avere, è la valutazione che deve fare Draghi ed è il cuore di questi colloqui”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti al termine del colloquio con il premier incaricato Mario Draghi. “La formula del Governo è un’ipotesi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Connon abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la, Pd esono eduee penso che sia un approccio condiviso anche dalla. Siamo e rimarremoe per questo abbiamo detto. Il punto è verificare quale perimetro programmatico e parlamentare ildovrà avere, è la valutazione che deve fareed è il cuore di questi colloqui”. Lo ha detto il segretario Pd Nicolaal termine del colloquio con il premier incaricato Mario. “La formula delè un’ipotesi che ...

