Governo | Salvini | ' no all' austerità | lacrime e sangue | sensibilità condivisa da Draghi'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Ci interessa che si faccia l'interesse italiano in Europa, con spirito europeo" questo "significa no all'austerità, no a patti e vincoli del 3%, a sacrifici lacrime e sangue". Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni della Lega con Mario Draghi. "Ci sembra che questa sia una sensibilità condivisa da Draghi".

