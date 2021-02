Governo, Draghi all’ultima curva: oggi si chiude secondo round consultazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prosegue il secondo round di consultazioni, quello che, nelle intenzioni del Premier incaricato Draghi, dovrebbe essere l’ultimo prima di dare un nuovo Governo all’Italia. Obiettivo dichiarato quanto arduo riuscire ad incastrare tutti i tasselli della nuova allargatissima maggioranza (dal Pd e Leu, passando per Lega e M5s fino a Forza Italia), salire al Quirinale con il puzzle completato e sciogliere la riserva dell’incarico ricevuto lo scorso 3 febbraio. Il primo gruppo incontrato oggi è stato Europeisti – MAIE- Centro Democratico del Senato, la cui delegazione era composta da Riccardo Antonio Merlo, Andrea Causin e Gregorio De Falco. Poi è stata la volta del Gruppo Liberi e Uguali Camera e la Componente Liberi e Uguali Senato, rappresentati da Federico Fornaro e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prosegue ildi, quello che, nelle intenzioni del Premier incaricato, dovrebbe essere l’ultimo prima di dare un nuovoall’Italia. Obiettivo dichiarato quanto arduo riuscire ad incastrare tutti i tasselli della nuova allargatissima maggioranza (dal Pd e Leu, passando per Lega e M5s fino a Forza Italia), salire al Quirinale con il puzzle completato e sciogliere la riserva dell’incarico ricevuto lo scorso 3 febbraio. Il primo gruppo incontratoè stato Europeisti – MAIE- Centro Democratico del Senato, la cui delegazione era composta da Riccardo Antonio Merlo, Andrea Causin e Gregorio De Falco. Poi è stata la volta del Gruppo Liberi e Uguali Camera e la Componente Liberi e Uguali Senato, rappresentati da Federico Fornaro e ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - luisaloffredo28 : #Draghi consulta #Berlusconi per governo di #AltoProfilo ?????? - francycisl : RT @FIMCislStampa: #Draghi parte dal dialogo e per i lavoratori è già promosso. Parla #Benaglia (#Fim-Cisl) -