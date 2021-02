Giovane stroncato da un malore | arrivano i Carabinieri all’ospedale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Unè stato fatale per un ragazzo che si è presentato, accompagnato da un familiare,Meloria di Santa Maria Capua Vetere, nosocomio che era stato trasformato in centro Covid senza avere un Pronto Soccorso visto che era stato soppresso. Nonostante questo, comunque, il personale sanitario non si è sottratto e ha preso in carico il ragazzo provando a praticargli il massaggio cardiaco. La situazione non è migliorata e allora è stato richiesto l’aiuto di due ambulanze del 118 ma neanche il loro intervento è stato utile a rianimare il ragazzo. Appurato il decesso, è stato necessario avvisare anche iche si sono presentatiper raccogliere le testimonianze e capire cosa ha prodotto il decesso di questo ...