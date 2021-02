Giorgio Benvenuto | “Con Marini amicizia vera | insieme a incontri con Pinochet a Nobel Walesa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Quella con Francoè stata una delle amicizie più vere della mia esperienza nel sindacato. Ci siamo conosciuti negli anni ’60 e ho apprezzato sempre la sua decisione, la sua concretezza, il considerare il sindacato una casa comune e una passione solidale. Quando ci battemmo, alla fine degli anni’ 60, per l’unità sindacale, Franco preferì il passo graduale della Federazione unitaria anche per l’attaccamento forte che aveva alla identità della Cisl. Ma ora, in questi ultimi anni, eravamo ambedue convinti che l’obiettivo dell’unità sindacale andava realizzato”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia, storico leader della Uil, ricordando Franco. “Amici nel sindacato – ricorda – ognuno con le proprie idee, amici nella stagione della politica, specialmente in Senato, del quale divenne presidente in ...