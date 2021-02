'GF Vip', Alessia Zelletta in Casa per Andrea Zenga: 'Ti aspetto fuori per un aperitivo' (Di martedì 9 febbraio 2021) Alessia Zelletta entra nella Casa del ' GFVip ' non per salutare il fratello Andrea ma per fare delle avances esplicite ad Andrea Zenga . ' Ti aspetto fuori per un aperitivo - ha dichiarato Alessia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021)entra nelladel ' GFVip ' non per salutare il fratelloma per fare delle avances esplicite ad. ' Tiper un- ha dichiarato...

infoitcultura : GF Vip, Alessia Zelletta sorprende Andrea Zenga: “Non accetto un rifiuto” - Notiziedi_it : Gf Vip, la dichiarazione di Alessia Zelletta per Andrea Zenga in diretta tv - infoitsport : Gf Vip, la dichiarazione di Alessia Zelletta per Andrea Zenga in diretta tv - neothehackerV2 : RT @gieffepparo: Alessia Zelletta: sorella di uno che sta al GF VIP per sbaglio, apre account twitter per scrivere che Zenga è bono, così l… - gieffepparo : Alessia Zelletta: sorella di uno che sta al GF VIP per sbaglio, apre account twitter per scrivere che Zenga è bono,… -