Gascoigne | “Quando mio padre è morto l’ho preso a pugni e testate”

(Di martedì 9 febbraio 2021) In una intervista rilasciata al poadcast inglese Anything goes, Paul, ha parlato della morte dele del rapporto non semplice che ha avuto con il genitore. Un rapporto che in passato ha provocato turbolenze tra i due. L’ex giocatore ha così parlato anche della morte dele di essersi vendicato sul cadavere con. Queste le sue parole: “eravamo solo io e lui nel letto d’ospedale e lui è, sono saltato sul letto e gli ho dato un pugno. Gli ho dato una testata e un altro pugno e mi sono vendicato diero giovane, di alcune cose che mi aveva fatto passare. Poi mi sono sdraiato lì eabbracciato per 45 minuti”. Il rapporto tra i due: “Era così arido nei miei confronti, sempre freddo, glaciale. Parlava con ...

Non è mai banale nelle sue esternazioni Paul, storico ex giocatore di Lazio e Rangers (tra le altre): personaggio eclettico e famoso ... 'eravamo solo io e lui nel letto d'ospedale e lui ...corse da Zoff in ritiro completamente nudo Premier League- choc: 'Io, morto tre volte' 16/03/2009 A 10:05 Calcio'Ricovero mia ultima occasione' 02/01/2009 A 11:...Commenta per primo Paul Gascoigne , ex fuoriclasse della Lazio , parla al podcast Anything Goes , toccando l'argomento vita privata: 'Ho lasciato i social perché stavo diventando dipendente da essi. S ...Al momento sto bene, ma penserò ai bei momenti che ho passato: probabilmente ne ho avuti più belli che brutti Paul Gascoigne lo ammette dice senza alcun filtro, schietto e diretto come sempre. Gli ho ...