Formazioni ufficiali Juve Inter: Eriksen titolare, Chiellini in panchina

Le Formazioni ufficiali di Juve Inter match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve-Inter, match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte

