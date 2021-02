Draghi non farà come Monti: è finita la stagione dell’austerità. Ma il debito sarà insostenibile (Di martedì 9 febbraio 2021) L’establishment, e quindi anche Mario Draghi, sono diventati keynesiani. Pochi si sono accorti che la grande finanza, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e anche l’Unione Europea, di fronte alla drammatica crisi globale provocata dal coronavirus, sono diventati seguaci di Keynes e reclamano il forte intervento pubblico per risollevare l’economia. Mario Draghi prevedibilmente si comporterà di conseguenza: a mio parere, abbandonerà i programmi di austerità e punterà a realizzare in Italia il Next Generation EU, il piano di espansione finanziato in gran parte dall’aumento del debito pubblico. La Super-elite che veramente conta nel mondo – quella di Davos per intenderci – per salvare il capitalismo, è costretta a ricorrere agli strumenti pubblici invocati dal maggiore economista del secolo scorso, John Maynard Keynes. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) L’establishment, e quindi anche Mario, sono diventati keynesiani. Pochi si sono accorti che la grande finanza, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e anche l’Unione Europea, di fronte alla drammatica crisi globale provocata dal coronavirus, sono diventati seguaci di Keynes e reclamano il forte intervento pubblico per risollevare l’economia. Marioprevedibilmente si comporterà di conseguenza: a mio parere, abbandonerà i programmi di austerità e punterà a realizzare in Italia il Next Generation EU, il piano di espansione finanziato in gran parte dall’aumento delpubblico. La Super-elite che veramente conta nel mondo – quella di Davos per intenderci – per salvare il capitalismo, è costretta a ricorrere agli strumenti pubblici invocati dal maggiore economista del secolo scorso, John Maynard Keynes. ...

matteosalvinimi : Giovanni Sallusti: 'Occorre dirlo: Matteo Salvini fa una sparigliata di pura intelligenza politica. Non sta in panc… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - borghi_claudio : Salvini incoerenteeee prima così - RRivellini : RT @claudiocerasa: Non solo i nuovi calendari. Sulla scuola Draghi ha in mente una rivoluzione: vaccini di massa ai docenti, cambiando il p… - natalinaislove : RT @ALFO02606536: Ma non mi sembra che DRAGHI abbia qualche 'affinità' con...Alan Sorrenti, o mi sbaglio?...???????? -