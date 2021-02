dalle nuvole al sole e poi ancora nuvole | tempo in altalena

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ilsu Bergamo per le prossime ore e i prossimi giorni lo descrive Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Dopo la breve pausa di lunedì una nuova circolazione depressionaria va organizzandosi sopra i cieli della Lombardia. Nelle ore serali di martedì avremo un veloce peggioramento che porteràperturbato per tutto mercoledì. Giovedì correnti più asciutte settentrionali porteranno un netto miglioramento con clima piacevole e mite per il periodo. Da venerdì invece è confermato l’arrivo di aria fredda che ci farà tornare in inverno nei giorni successivi. Martedì 9 febbraio 2021Previsto: cielo in prevalenza nuvoloso su pianure e prime Prealpi mentre avremo nubi meno compatte sull’area Alpina. Possibile qualche piovasco al mattino su bassa Lombardia orientale. Tendenza a diradamento delle nubi anche ...