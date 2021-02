Cortina 2021, i Mondiali di sci alpino riprovano a partire da giovedì (Di martedì 9 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino - Niente di fatto a Cortina d’Ampezzo, dove le signore sono rimaste ancora al cancelletto di partenza, guardando da sopra in giù l’Olympia della Tofane. Di olimpico, in realtà, serve soprattutto la pazienza da dispensare con generosità, in queste lunghe ore di attesa iridata. Il SuperG femminile non s’ha da fare: lo si capisce quando le nubi si impacchettano le Tofane, dopo che un timido sole si era, invece, affacciato in mattinata, durante la ricognizione in pista delle ragazze. La gara è stata prima spostata di mezz’ora in mezz’ora, poi lo start è stato abbassato sotto al rifugio Duca D’Aosta, che significa una netta sforbiciata su alcuni dei suoi segmenti più iconici. Quindi, tutti a casa. Mercoledì off E tutti a casa anche mercoledì, perché il meteo non accenna ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021)di sci- Niente di fatto ad’Ampezzo, dove le signore sono rimaste ancora al cancelletto di partenza, guardando da sopra in giù l’Olympia della Tofane. Di olimpico, in realtà, serve soprattutto la pazienza da dispensare con generosità, in queste lunghe ore di attesa iridata. Il SuperG femminile non s’ha da fare: lo si capisce quando le nubi si impacchettano le Tofane, dopo che un timido sole si era, invece, affacciato in mattinata, durante la ricognizione in pista delle ragazze. La gara è stata prima spostata di mezz’ora in mezz’ora, poi lo start è stato abbassato sotto al rifugio Duca D’Aosta, che significa una netta sforbiciata su alcuni dei suoi segmenti più iconici. Quindi, tutti a casa. Mercoledì off E tutti a casa anche mercoledì, perché il meteo non accenna ...

