Coppa Italia | in finale ci va la Juventus A Torino finisce 0 a 0 con l’Inter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Uno 0 a 0 che vale un posto in. Ladi Andrea Pirlo riesce a conteneredi Antonio Conte nella gara di ritorno della semidi. Ai bianconeri dopo il 2-1 ottenuto a Milano, è bastato lo 0-0 in casa contro i nerazzurri per potersi giocare l’ultimo atto dellaNazionale, per la 19esima, contro la vincente della sfida tra Atalanta e Napoli.nonostante una gara giocata prevalentemente in attacco non è riuscita a sbloccare il risultato, rischiando poi anche il ko ma Handanovic si è opposto alla grande su Ronaldo. Per la sfida Conte perde per squalifica Vidal e Sanchez ma ritrova Hakimi e Lukaku a cui restituisce una maglia da titolari. A centrocampo trova posto Eriksen che ha vince il ballottaggio con ...