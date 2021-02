Capello svela | “L’Inter è matura e ha due calciatori che fanno la differenza Il Milan mi ha lasciato a bocca aperta”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Lo storico allenatore ex Roma,e Real Madrid, Fabioè intervenuto ai microfoni di Sky per parlare dell'accesa lotta per lo scudetto: "Venerdì sono stato aello a vedere l'allenamento dele la squadra mi è piaciuta tantissimo, c'è allegria, c'è attenzione e voglia di fare grandi cose. C'è un grande spirito di gruppo, l'allenamento mi ha. Tutto questo sarà un fattore importantissimo. Ilha ormai immagazzinato le idee di mister Pioli. Credo che i rossoneri possano ambire a vincere lo scudetto. Inter? Ha acquisito maturità e robustezza, Barella e Hakimi sono duechela".caption id="attachment 1055985" align="alignnone" ...

