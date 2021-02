Berlusconi si riprende la scena. A Roma per confermare la fiducia (Di martedì 9 febbraio 2021) A rubare la scena oggi è stato Silvio Berlusconi, ritornato a Roma dopo più di un anno di assenza dai palazzi del potere. Sfidando il parere dei medici che hanno sconsigliato la trasferta all'84enne ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 febbraio 2021) A rubare laoggi è stato Silvio, ritornato adopo più di un anno di assenza dai palazzi del potere. Sfidando il parere dei medici che hanno sconsigliato la trasferta all'84enne ...

