Benevento | Depaoli | «Con la Sampdoria persi due punti | c’è rammarico»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Fabioha parlato del pareggio di domenica tra ile laFabio, terzino destro di proprietà dellama in prestito al, ha parlato ai microfoni di Ottogol proprio dell’ultima sfida con i blucerchiati al Vigorito terminata 1-1. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 EX – «Il pari con la? C’è grande rimpianto. Potevamo chiuderla prima e vincere, ma non ci siamo riusciti. Alla fine si è rivelato un punto guadagnato sulla zona retrocessione, anche se con un successo sarebbe stato diverso. Dopo la partita il mister era felice per la classifica, ma anche rammaricato. Scendiamo in campo con l’unico obiettivo di conquistare risultati positivi, in modo da raggiungere quanto prima i 40 ...